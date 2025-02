Oasport.it - MotoGP, Marquez mette subito in chiaro le cose. Partenza in salita a Buriram per Bagnaia

Il Mondiale2025 è cominciato ufficialmente quest’oggi con le prime prove libere e le pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia, tappa inaugurale della nuova stagione. Il venerdì diha riservato qualche colpo di scena, in primis l’esclusione dai primi dieci di uno sfortunato Francescoche dovrà dunque passare dal Q1 domani in qualifica.Pecco ha iniziato il weekend sul Chang International Circuit in modalità diesel, come ci ha già abituato spesso e volentieri in passato, faticando a trovare il giusto feeling con la moto nei primi run e salendo di colpi progressivamente nel corso della giornata. In questo caso il torinese del team factory Ducati ha prolungato più degli altri il lavoro con gomme usate in ottica gara, ritrovandosi virtualmente fuori dalla top10 a pochi minuti dalla fine del turno di pre-qualifica.