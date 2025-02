Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Mi trovo bene con la moto, domani penso alla soft per la Sprint Race”

Leggi su Oasport.it

Dopo un 2024 vissuto con pochi sorrisi, inizia nel migliore dei modi la nuova stagione per quanto riguarda. Il pilota romagnolo, infatti, ha centrato il quarto tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale di2025, confermando come il suo impatto con la sua nuova Aprilia sia andato nel migliore dei modi.Il miglior tempo della giornata lo ha messo a segno Alex Marquez in 1:29.020 con appena 52 millesimi di margine sul fratello Marc, mentre è terzo Pedro Acosta a 242 con la KTM. Quarta posizione, come detto, pera 247 millesimi, quinta per Franco Morbidelli a 286, mentre è sesto Joan Mir a 378. Settima posizione per Raul Fernandez a 442 millesimi, ottava per Fabio Quartararo a 465 davanti ad Ai Ogura nono a 577 mentre Johann Zarco completa la top10 a 588.