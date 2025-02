Oasport.it - MotoGP, GP Thailandia 2025: orari qualifiche e Sprint Race, dove vederle in tv e streaming

Dopo aver messo in archivio il venerdì dedicato alle prime sessioni di prove libere, è tempo di entrare ufficialmente nel vivo per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio di, appuntamento d’esordio del Motomondiale.Sul tracciato di Buriram, con lunghi rettilinei e un tratto misto centrale che va a spezzare il ritmo, si inizierà a fare sul serio con ledi tutte e tre le classi e, soprattutto, l’attesissimadella classe regina che andrà a consegnare i primi punti dell’annata.LaInizierà i suoi lavori alle ore 04.10 italiane con la seconda sessione di prove libere, che andrà ad anticipare leche scatteranno alle ore 04.50 con la Q1. Il piatto forte del sabato di Buriram, come detto, sarà rappresentato dalladelle ore 09.