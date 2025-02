Oasport.it - MotoGP, Fabio Quartararo: “Poca fiducia sul davanti, devo trovare il giusto equilibrio”

ha strappato l’ottavo posto nelle pre-qualifiche valide per il GP della Thailandia, tappa inaugurale del Motomondiale 2025 di. Prestazione discreta per il francese, grande protagonista della stagione invernale che ha già predicato pazienza nelle scorse ore, sostenendo l’importanza di attendere almeno cinque gare per capire il potenziale della sua moto.Nello specifico il centauro in forza alla Yamaha ha registrato un gap di +0.465 rispetto ad Alex Marquez, leader in 1:29:020alla Ducati principale del fratello Marc, secondo con +0.52, ed alla KTM di Pedro Acosta, terzo con +0.247. Giunto in mixed zone, il transalpino ha commentato quanto fatto. “Non abbiamo fatto degli aggiustamenti, così come testnon sono fiducioso né con la soft né con la hard – ha detto il pilota – Sono contento di essere due o tre diecimi da Marc.