Oasport.it - MotoGP, cosa è successo a Bagnaia e perché è stato danneggiato da Morbidelli a Buriram

Una giornata difficile per Francesco(Thailandia), primo appuntamento del Mondiale 2025 di. Pecco ha faticato a trovare la quadra nel day-1 thailandese, non avendo un grande feeling in frenata e soffrendo forse anche il confronto diretto nel team con Marc Marquez, che invece ha iniziato in maniera molto positiva il week end.E così, nel corso delle pre-qualifiche, si è venuta a creare una situazione non certo piacevole per Pecco. Gli ultimi minuti, come è consuetudine, sono dedicati all’attacco al tempo e il due-volte iridato della top-class ha dovuto fare i conti con due episodi poco fortunati.Dopo aver realizzato il settimo tempo che probabilmente gli avrebbe permesso di entrare nella top-10 qualificante per la Q2 delle qualifiche di domani, il crono gli ècancellatocompletato con bandiere gialle, esposte per la caduta di Marco Bezzecchi (Aprilia).