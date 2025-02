Lapresse.it - MotoGp, Bagnaia parte in salita: in Thailandia volano i fratelli Marquez

Il mondiale disi scalda e regala subito sorprese con tinte polemiche. Nelle prequalifiche del Gp della, tappa inaugurale della stagione, il vicecampione del mondo ‘Pecco’, tra i favoriti della vigilia in sella alla Ducati ufficiale, è rimasto fuori dalla top ten a causa di una incomprensione nella manovra con Franco Morbidelli. Un intoppo legato a valutazioni errate di traiettoria che, sommato ad una ulteriore rallentamento per una bandiera gialla, costringerò il piemontese a partire dalla Q1 nella prima caccia alla pole del sabato. Un avvio inper l’ex iridato che deve registrare la prestazione della coppia dei, che si posiziona davanti a tutti. Alex con la Ducati Lenovo ha preceduto l’otto volte iridato Marc, compagno di scuderia di Pecco con la Desmosedici GP25, apparso in piena sintonia con la nuova ‘rossa’.