MotoGP 2025 pre-qualifiche Thailandia | Bagnaia in Q1 Alex Marquez primo

Leggi su Sportface.it

al comando dopo le pre-del GP di, weekend di apertura della stagionedi. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha fermato il cronometro sul tempo di 1’29?020 battendo il fratello Marc, all’esordio in Ducati ufficiale, secondo a 0?052. Al terzo posto c’è Pedro Acosta, che è passato dalla Ktm Factory a quella ufficiale, a 0?242 dalla vetta. Giornata nera per Pecco. Il tre volte campione del mondo si è dimostrato competitivo sia sul passo che sul giro secco, ma è stato ampiamente sfortunato, prima per un disguido occorso in Direzione Gara e poi per un rallentamento subito nell’ultimissimo tentativo da Franco Morbidelli (poi penalizzato). Il risultato è una 13ª posizione (+0?691) che lo costringerà a passare dalla Q1 nella giornata di domani.