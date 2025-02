Digital-news.it - MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Thailandia Sky Sport, NOW. Sprint Live su TV8

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il primo appuntamento della stagionedel Motomondiale che inizia insul Circuito Internazionale di Buriram.Da giovedì 27 febbraio fino a domenica 2 marzo riparte la caccia al titolo, con tutte le sessioni del weekend e gli approfondimenti da vivere nella Casa dellodi Sky.APPUNTAMENTI IN PISTA – Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti dalle 12, per poi scendere in pista per le prime sessioni di prove libere, nella notte tra giovedì e venerdì, a partire dalle 2.55 con la Moto3 e la Moto2 ad anticipare la prima sessione diin programma alle 4.40. Alle 8.55 – per la Classe Regina -sarà il momento delle prequalifiche. Nella notte tra venerdì e sabato, al termine dell’ultima sessione di libere previste scatta la caccia alla pole, con lache parte alle 4.