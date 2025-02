.com - MotoGp 2025 al via: dal calendario ai piloti, tutte le cose da sapere

toc (Adnkronos) – Pronti, partenza, via. Inizia il Motomondiale e nel weekend di Thailandia si prevede subito spettacolo, con i protagonisti della stagione già pronti a battagliare in pista per strappare i primi punti. Eccoledasulla. Intanto, le squadre. La nuova stagione divedrà al via 11 team di 5 costruttori: si tratta di Ducati (Italia), Aprilia (Italia), Yamaha (Giappone), Ktm (Austria) e Honda (Giappone). La Ducati presenta un team ufficiale e due clienti, l’Aprilia un team ufficiale e un cliente, proprio come Yamaha, Ktm e Honda. Saranno 22 ial via nella nuova stagione di. Eccoli, squadra per squadra: Ducati Lenovo (ufficiale): Francesco Bagnaia e Marc Marquez Aprilia Racing (ufficiale): Jorge Martin e Marco Bezzecchi Gresini Racing(clienti Ducati): Fermin Aldeguer e Alex Marquez LCR Honda (clienti Honda): Johann Zarco e Somkiat Chantra Monster Energy Yamaha(ufficiale): Fabio Quartararo e Alex Rins Pertamina Enduro VR46 Racing (clienti Ducati): Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio Prima Pramac Yamaha: Jack Miller e Miguel Olivera Red Bull KTM Factory Racing (ufficiale KTM): Brad Binder e Pedro Acosta Red Bull KTM Tech3 (clienti KTM): Maverick Vinales ed Enea Bastianini Repsol Honda (ufficiale): Luca Marini e Joan Mir Trackouse Racing (clienti Aprilia): Raul Fernandez e Ai Ogura La stagione al via nel weekend di domenica 2 marzo presenta 22 appuntamenti.