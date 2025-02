Oasport.it - Moto3, l’Italia s’è desta! Bertelle il più veloce nelle prove libere in Thailandia davanti a Nepa!

Si chiude nel segno della seconda sessione valida per leGP della, primo appuntamento del Motomondiale 2025 di. A segnare il miglior tempo è stato infatti Matteo, seguito da Stefano. Un segnale che lascia davvero ben sperare in vista dei prossimi turni. Netto il miglioramento dei due piloti, arrivatoultime battute grazie al cambio delle moto. Il centauro in forza alla Level UP- MTA nello specifico ha fermato il cronometro a 1:40.931 (unico del lotto a scendere sotto il minuto e quarantuno), rifilando un gap di 0.235 al connazionale in forza alla team SIC58 Squadra Corse, secondoad un buon Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), terzo con +0.260.Quarta posizione invece il leader della FP1 Ryusei Yamanaka (FRINSA – MT Helmets -MSI), scivolato fuori dalla top 3 con uno scarto di +0.