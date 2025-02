Oasport.it - Moto2, Manuel Gonzalez impressiona nelle FP1 in Thailandia con il record della pista. 4° Arbolino

Leggi su Oasport.it

Un fantasticoprimeggiaFP1 didel Gran Premio dia Buriram facendo segnare addirittura il: 1:34.591 per lo spagnolo che ha sbaragliato la concorrenza e ha subito mandato un segnale forte a tutti. Gli sta relativamente vicino solo Deniz Oncu, mentre gli altri accusano dai sei decimi in su.A lungo nella prima partesessione resta al comandocon il crono di 1:35.505 e non viene battuto da nessuno, nonostante che tanti gli vadano vicino come Aron Canet che si mette a 16 centesimi di ritardo o Darryn Binder a 49 centesimi, ma rimangono dietro allo spagnoloLiqui Moly Dynavolt Intact GP.Gli standard si abbassano notevolmente nell’ultima parte conche si migliora sensibilmente e fa 1:34.781, confermandosi in prima posizione e abbassa subito dopo ancora il suo tempo facendo 1:34.