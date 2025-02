Sport.quotidiano.net - Moto Gp Buriram: volano i Marquez, Bagnaia fuori dalla Q2

, 28 febbraio 2025 - Un venerdì che segna la superiorità di Marcsu Pecco. Il numero 93, assieme al fratello Alex, si prende il primo giorno di libere aper il gran premio della Thailandia e manda un segnale importante in vista delle due gare. Marc migliore nelle libere 1 e secondo nelle libere 2 (per l'accesso alla Q2), mentre Peccoè ancora alla ricerca del miglior feeling in frenata ed è in ritardo. Per l'ex iridato anche tanta sfortuna nell'ultimo giro veloce dove si è ritrovato l'ostacolo di Franco Morbidelli. Pecco dovrà passareQ1. In risalita Honda e Yamaha. Le libere Marcè partito immediatamente forte nelle prime libere di, disputate nella notte italiana. Al sesto giro ha infatti stampato un sontuoso 1’29”423 che nessuno ha più battuto e il più vicino del lotto, cioè Franco Morbidelli a un decimo e mezzo, ci ha provato con le gomme nuove.