Mostra antologica di Giulio Gambassi si proroga | sarà visibile fino a domenica 1 marzo

Arezzo, 28 febbraio 2025 –di, si: infattila splendida esposizione allestita a Sansepolcro Art Gallery e dedicata a questa originalissima figura di artista, rimasto sempre legatissimo alla sua città e in particolare alla figura e all’opera di Piero della Francesca, daconsiderato suo autentico nume tutelare. Grandira i consensi di pubblico e critica per unache propone una nutrita serie di collages, produzione caratterizzante di questo grande autore del Novecento biturgense, il quale teorizzò le prerogative del “ready made” (il “già fatto”) come vera e propria ri-creazione e come nuova forma di pittura. Ma sono visibili anche vari dipinti a olio, precedenti al periodo principale del collage: questi lavori, tutti di bellissima fattura, testimoniano le radici profonde dinella grande scuola pittorica del Novecento italiano e si distinguono per la singolarità dei soggetti, fra i quali spiccano le figure femminili inserite in ambienti stilizzati e di raffinato cromatismo.