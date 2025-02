Mosca esulta per la lite Trump-Zelensky gli insulti di Medvedev | Il porco preso a sberle Con Kiev restano i leader europei

Leggi su Open.online

Dopo lo scontro accesissimo durante il bilaterale tra Donalde Volodymyre la partenza del presidente ucraino dalla Casa Bianca, nei corridoi del Cremlino si sentono solo urla di giubilo: «La “gara di urla” traè stato un momento storico», avrebbe detto ad Agence France-Presse. Kirill Dmitriev, direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti e negoziatore per conto di Vladimir Putin. Una prima soffiata daa cui poi ha fatto seguito la bordata dell’ex presidente russo, e fedelissimo di Putin, Dmitry: «Il maiale insolente ha finalmente ricevuto un vero e proprio schiaffo nello Studio Ovale», ha scritto sul social X. «E Donaldha ragione: “Il regime dista “giocando con la Terza Guerra Mondiale”». L’insulto sfacciato al presidente ucraino, l’elogio al tycoon e la citazione – parola per parola – di uno dei momenti più caldi dell’incontro all’interno della Casa Bianca: dopo giorni in cui la fine della guerra sembrava vicinissima, Washington enon sono mai sembrati così vicini.