Morto su striscecaccia a pirata strada

11.20 Indagini a Roma per rintracciare ildellache ieri sera ha travolto e ucciso un 57enne nel quartiere di Nuovo Salario-Montesacro. Dai primi accertamenti, il pedone è stato investito mentre attraversava lasulle strisce pedonali La vittima era un barbiere: il negozio è proprio lungo la via in cui è stato travolto. Con le forze dell'ordine anche i residenti si sono mobilitati alla ricerca di testimoni dell'investimento.