Ilfattoquotidiano.it - Morto Mr. Linfa, il cantante pugliese lottava contro una disfunzione del sistema linfatico. Aveva 44 anni

Mr.non c’è più. Il rapper – il cui vero nome era Diego Spano – èieri 27 febbraio nell’ospedale di Lecce all’età di 44per le complicazioni causate da unadeltico che lo perseguitava da. Dallail suo nome di Mr.per cercare di ironizzare sulla malattia cronica che è peggiorata nelle ultime due settimane, tanto da richiedere il ricovero all’Ospedale Fazzi, dov’è deceduto. Adesso restano le sue note e le sue parole, come quelle rilasciate nel 2020 alla Gazzetta del Mezzogiorno e con le quali Spanospiegato: “Sono diventato Mr, un nome che scaturisce dalla malattia altico che è insorta dopo la scomparsa prematura di Gory (il fratellosolo qualche anno fa, ndr). Per me questo progetto, questo inno alla vita vuol dire ripartire, rinascere, andare avanti nonostante tutto”.