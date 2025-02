Lapresse.it - Morto a 88 anni Boris Spassky, campione russo di scacchi

Leggi su Lapresse.it

Lutto nel mondo degli. Èall’età di 88, grande maestro edel mondo dal 1969 al 1972 e otto volte medaglia d’oro alle Olimpiadi degli. Lo rende noto la federazionestica russa. È noto per aver dato vita con lo statunitense Robert James Fischer alla cosiddetta sfida del secolo nel match per il titolo mondiale del 1972. Nato a Leningrado nell’allora Unione Sovietica,aveva la cittadinanza francese. Grande maestro, è statodel mondo dal 1969 al 1972 e otto volte medaglia d’oro alle Olimpiadi degli. Spasskij è stato considerato un giocatore a tutto tondo e il suo ‘stile universale’ divenne un chiaro vantaggio che gli consentì di battere molti dei principali grandi maestri. Il suo regno didel mondo durò solo tre, poiché perse il titolo contro lo statunitense Fischer nel 1972 in un incontro entrato nella leggenda.