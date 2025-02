Quotidiano.net - Morte “sospetta” per Gene Hackman, la figlia Leslie: stava bene, ma non lo sentivo da mesi

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 febbraio 2025 – Continua il giallo sulladi, trovato senza vita nella sua casa da 3,3 milioni di dollari a Santa Fe, in Nuovo Messico. Come lui, anche la moglie Betsy Arakawa e il cane. Le indagini della polizia avrebbero escluso, per il momento, la pista dell’intossicazione da monossido di carbonio. La società del gas locale sta comunque collaborando alle indagini. Intanto il sito TMZ riferisce che potrebbero volerci settimane per ottenere i risultati delle autopsie, compresi i test tossicologici. Il primo esame sui cadaveri è stato effettuato, ma non ci sono segni evidenti di trauma. Per la polizia di Santa Fe,e la moglie erano "morti da tempo" quando i loro corpi sono stati trovati in stanze diverse della loro villa. (FILES) US actor(C) is accompanied by fellow actors Robin Williams (L) and Michael Caine (R) after he was honored with the Cecile B.