Ilfattoquotidiano.it - Morte di Gene Hackman, rivelata la telefonata del custode al 911. Dal corpo della moglie mummificato a quello che non torna nella ricostruzione della polizia

Le incongruenze sulladi, laBetsy Arakawa e uno dei loro tre pastori tedeschiloro casa di Santa Fe in New Mexico sono parecchie, ma i risultati dell’autopsia richiederanno settimane. L’ultimo tassello del giallo attorno alla95enne star di Hollywood è arrivato nelle ultime ore con laal 911 delche ha dato per primo l’allarme. Grazie a TMZ possiamo ricostruire la febbrile chiamata delzona che supplica freneticamente il centralinista di inviare qualcuno a casa degli. La chiamata inizia con ilche afferma di credere di essersi appena imbattuto in uno o due cadaveri (al momentochiamata sembra incerto) e di aver bisogno di assistenza immediata. Mentre l’operatore chiama i paramedici, la persona che chiama ripete più volte al telefono “accidenti”, mentre tira su col naso per trattenere le lacrime.