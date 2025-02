Quotidiano.net - Morte di Gene Hackman: indagini riaprono pista fuga di gas

Gli investigatori che indagano sulladie della moglie Betsy non escludono ora unadi gas dopo averla inizialmente escluso come causa dei decessi. Lo hanno detto poliziotti al programma Today della Nbc. Il fatto che i detective non avessero registrato la presenza di gas non significa che il monossido di carbonio non sia sul tavolo anche perche' la scoperta dei cadaveri e' arrivata dopo giorni o forse settimane dai decessi. La famiglia diaveva subito ipotizzato il gas dietro la tragedia. La casa diera alimentata a gas naturale e una perdita potrebbe essersi dissipata alla scoperta dei corpi.