Morta Rose Girone la più anziana sopravvissuta all’Olocausto | C’è sempre qualcosa di buono Aveva 113 anni

, la donna piùancora in vita, si è spenta all’età di 113. Èlunedì in una casa di cura a Bellmore, New York. La notizia è stata confermata dalla figlia, che da neonata era riuscita a sfuggire alle persecuzioni naziste insieme alla madre.“Siamo stati fortunati a uscire vivi dalla Germania e poi dalla Cina occupata dai giapponesi, ma mia madre era molto resiliente. Poteva sopportare qualsiasi cosa”, ha raccontato la figlia, ricordando una frase cheguidato la vita di: “Non c’è nulla di così brutto da cui non possa uscire del”.Nata nel 1912 come Rosa Raubvogel in una famiglia ebraica nella regione che oggi fa parte dell’Ucraina,si trasferì da bambina in Germania, a Breslavia. Qui sposò Julius Mannheim e insieme subirono le prime persecuzioni naziste, fino all’arresto del marito.