Repubblica.it - Morde il partner per difendersi da una violenza sessuale, lui la denuncia: assolta con formula piena

Leggi su Repubblica.it

Protagonista una 44enne della provincia di Taranto, che era accusata di lesioni aggravate per avere morso l’allora compagno nel tentativo di sfuggire a un’aggressione. Lui l’avevata ma è stato condannato in primo e secondo grado per lesioni in un procedimento parallelo