Ilrestodelcarlino.it - Monte San Martino e Caldarola,. Next Gen raddoppia

Doppio appuntamento conGen, la rassegna dell’unione montana Monti Azzurri per avvicinare i giovani al mondo del teatro (la Generazione Z – i nati dal 1995 al 2010 – ha diritto all’ingresso gratuito e può partecipare a un concorso per vincere premi in denaro). Domani, alle 21 alla pinacoteca Ricci diSan, va in scena "Le predilette", che muove da un tracciato testuale predisposto da Paola Marconi e Elisabetta Moriconi; è impostato in partitura per una voce cantante e due voci recitanti da Maurizio Boldrini. Ovvero la voce di Beatrice Bellabarba e quella delle attrici Serenella Marano e Monica Scalcon. Domenica, sempre alle 21 ma al teatro comunale di, c’è "Ex Otl", spettacolo targato Minimo Teatro, con Giovanni Prosperi, Maurizio Boldrini, Roberto e Hector Ulises Passarella al bandoneon.