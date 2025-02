Lanazione.it - Montagna e maltempo, è polemica: “Disastro annunciato”

Leggi su Lanazione.it

Massa, 28 febbraio 2025 – “Abbiamo appreso che “nella notte le intense piogge hanno causato smottamenti lungo via Verghetto, via dei Carri, via dell’Uva, via Vitali e zona Pariana.”, ma non ci meraviglia”. Il riferimento è all’ondata diche mercoledì ha colpito il territorio. E l’analisi è quella del Polo Progressista e di Sinistra, che punta il dito sul fatto che “la fragilità del nostro territorio non è mai stata una priorità dell’amministrazione che nulla di serio ha messo in campo per affrontare i cambiamenti climatici – spiegano – Capiamo che in una città siano molti gli aspetti da curare, ma ricordiamo, anche agli entusiasti, che la sicurezza del nostro contesto dovrebbe essere prioritaria, non solo per i residenti che vivono costantemente esposti a questi pericoli, ma anche se solo si vuol parlare di turismo e destagionalizzazione”.