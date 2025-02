Game-experience.it - Monster Hunter Wilds analizzato da Digital Foundry su PC, il risultato è molto deludente

ha fatto il suo debutto con un successo enorme in termini di numero di giocatori, ma la versione PC si sta rivelando una delusione sotto il profilo tecnico. L’analisi approfondita diconferma i timori degli utenti: il gioco presenta prestazioni altalenanti, problemi di qualità visiva e criticità che rendono difficile godersi l’esperienza di caccia ai mostri, soprattutto per chi possiede una GPU con meno di 12GB di VRAM.Uno dei problemi più gravi riguarda la pre-compilazione degli shader, che su un sistema con CPU 9800X3D richiede circa 9 minuti, mentre su un Ryzen 3600 supera addirittura i 30 minuti. Questo incide negativamente sull’esperienza di gioco sin dall’avvio. Anche la qualità delle texture lascia a desiderare: persino con impostazioni grafiche alte, risultano poco definite, mentre abbassarle a livello “Medio” per migliorare le prestazioni le rende ancora peggiori.