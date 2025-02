Ilrestodelcarlino.it - Monopattini, i controlli. Conducenti senza casco, uno su tre sanzionato

Un conducente di monopattino su tre sorpreso a girare. E’ quanto emerge daimirati della Polizia locale. Infatti, dei 35elettrici fermati dalla Polizia locale in centro storico durante isvolti la scorsa settimana, oltre un terzo non era in regola con i dispositivi previsti dalla legge. Le infrazioni rilevate sono per lo più riconducibili appunto all’omesso uso del, un dispositivo di sicurezza, obbligatorio per tutti idi monopattino elettrico, a prescindere dall’età, che riveste un’importanza fondamentale per l’incolumità personale in caso di caduta o di incidente. La sanzione per omesso utilizzo diè pari a 50 euro (ridotta del 30 per cento, se pagata entro cinque giorni) e tutti ia cui è stata contestata in occasione deimirati – fa sapere il Comune – sono sembrati essere consapevoli dell’infrazione che stavano commettendo.