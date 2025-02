Oasport.it - Mondiali sci alpino juniores oggi in tv: startlist superG femminile, orari, streaming, italiane in gara

AGGIORNAMENTO ORE 10.57Le gare cancellate quest’verranno recuperate domani: venerdì 1° marzo si disputeranno, dunque,e combinata a squadre sia per le donne che per gli uomini.AGGIORNAMENTO ORE 07.53A causa della copiosa nevicata caduta nella notte le gare odierne deijunior 2025 di scisono cancellate.Proseguono senza soluzione di continuità i Campionatidi sci2025 in corso di svolgimento a Tarvisio. Nella località del Friuli Venezia Giulia ci attende un’altra prova veloce. Dopo le discese di ieri, infatti,sarà la volta delche andrà a consegnare altre medaglie pesanti.LA DIRETTA LIVE DELDEIDI SCIDALLE 10.00Laveloce prenderà il via alle ore 10.00 e ci permetterà di capire se le atlete azzurre saranno in grado di essere protagoniste sulle nevi di casa.