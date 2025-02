Internews24.com - Mondiale per Club Inter, svelate le cifre che incasserebbe il club: la stima e i numeri

di Redazioneperlecheil: lae i. Tutti i dettagli in vista della competizione di giugnoIlperche inizierà a giugno negli USA al quale dall’Italia parteciperanno sia l’che la Juventus, è un’occasione per le squadre che competeranno per vincere il trofeo anche di arricchire le proprie casse. Calcio e Finanza ha parlato delle primetrapelate riguardanti i possibili incassi per le squadre.PER– «In ambito ECA (l’Associazione deiEuropei) si stanno portando avanti le ultime trattative per giungere un accordo con la FIFA, con le parti che sarebbero molto vicine tra loro. Il bonus per la partecipazione dovrebbe aggirarsi tra i 15 e i 18 milioni di euro per società, seppur lontana dai 50 milioni inizialmente ipotizzati.