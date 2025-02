Lettera43.it - Mollicone e la nuova nascita in Peppa Pig, Di Pietro in ‘missione’ nei Palazzi romani: le pillole del giorno

Leggi su Lettera43.it

Pig, giovedì 6 marzo su Rai Yoyo, sarà protagonista di un episodio molto speciale intitolato Il Grande Annuncio, in cui «Mamma e Papà Pig condivideranno cone George una notizia che cambierà tutto: presto avranno un altro fratellino o una sorellina».La famiglia Pig con Mamma Pig in dolce attesa (da Instagram).Finalmente una gioia, si suppone, per il presidente della commissione Cultura della Camera Federico. Già, perché il meloniano nel 2022 aveva attaccato duramente il popolare cartoon “reo” di aver aperto alle famiglie arcobaleno. Nell’episodio Famiglie, al plurale per l’appunto, l’amichetto di, Penny Polar Bear, racconta infatti di avere due mamme, «una fa il dottore, l’altra cucina spaghetti. E io adoro gli spaghetti».Penny Polar Bear con le sue due mamme.