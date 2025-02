Ilfoglio.it - Molinari: "Il 90% della Lega non condivide la politica estera di Salvini. Si è buttato con i fascisti"

L'effetto Donald Trump scuote anche ladi Matteoe fa emergere distinguo e dissapori interni. Come riporta questa mattina il Giornale, la linea del segretario del Carroccio non piace a molti in via Bellerio. A cominciare dal capogruppo Riccardo: "Il problema è che lala fa solo lui anche se il 90 per cento del partito non la. E purtroppo le conseguenzetrumpiana non ricadono sui partiti ma sul paese. Quando Trump ci farà male, perché ci farà male visto che al di là del supposto rapporto privilegiato con la Meloni lui fa solo i suoi interessi, la colpa la daranno a noi leghisti che siamo stati solo ad agitare le mani, a fargli da cheerleader". Si tratta di un affondo inedito, o quasi, nel mondo leghista.continua poi il suo sfogo ripercorrendo le scelte di: "E pensare che il nuovo cancelliere tedesco sarebbe il nostro interlocutore naturale.