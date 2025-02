Ilgiorno.it - Molestie alle specializzande. Il professore patteggia. E l’Ateneo lo destituisce

Destituito con effetto immediato dai ruoli che svolgeva in Ateneo: si è concluso così il procedimento disciplinare avviato nei confronti del professor Francesco Mojoli. Accusato disessuali su undiciMojoli, ex primario sospeso dalla guida della Rianimazione 1 del San Matteo, in Tribunale avevato due anni (pena sospesa). Ora è arrivato il provvedimento dell’Università. "Con decreto rettorale del 26 febbraio 2025 – riporta una nota – è stata disposta la destituzione con effetto immediato del professor Francesco Mojoli dai ruoli dell’Università di Pavia a seguito del procedimento disciplinare conclusosi con deliberazione del Cda assunta nella seduta del 25 febbraio e in conformità al parere vincolante reso dal Collegio di disciplina in data 17 febbraio". Per l’Unione degli universitari che nei giorni scorsi tra studenti, medici e funzionari aveva raccolto più di 300 firme per chiedere l’allontanamento del docente, "la rimozione immediata del professor Mojoli da parte delrappresenta un primo passo, ma non basta.