Pisatoday.it - Molestie ai danni delle compagne: due denunce e un divieto di avvicinamento

Leggi su Pisatoday.it

Una settimana di intensa attività per i Carabinieri della provincia di Pisa, impegnati in una serie di interventi mirati a contrastare la violenza di genere.A Terricciola i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un uomo di 36 anni, accusato di maltrattamenti in.