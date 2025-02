Ilrestodelcarlino.it - Mocogno Rovers, c’è l’Irlanda a Palagano

Parafrasando una vecchia pubblicità, si potrebbe dire che sono l’altro modo di bere (birra) scura. Perché iche domani si ritrovano per una delle periodiche reunion (in media una ogni tre anni) al Matana di(piazza Fontana 5) non saranno fratelli dei Modena City Ramblers, ma almeno cugini sì. E non solo perché isono stati la prima band di Davide Dudu Morandi, che oggi è la voce dei MCR. Luca Storchi, chitarrista dei: è vero che il gruppo è nato a capodanno del ’93 a casa di Alberto Morselli, prima voce dei Ramblers? "Vero, eravamo nella casa del Mors alle Piane di, che era piena di strumenti. Diciamo che il 31 dicembre e anche il giorno di capodanno non eravamo proprio lucidissimi, ma il 2 gennaio decidemmo di creare la band, ricordo la data perché Dudu ci scrisse una canzone".