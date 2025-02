Universalmovies.it - MobLand | Le prime foto dalla serie di Guy Ritchie

Paramount+ ha condiviso quest’oggi leufficiali di, la nuovatv creata da Guy.Le immagini in questione offrono un primo sguardo ai protagonisti dellacrime, nata lo ricordiamo come spin-off di Ray Donovan e trasformatasi successivamente in tutt’altro. Tra i protagonisti delle, Tom Hardy, Pierce Brosnan ed Helen Mirren.vanta un cast stellare, tra cui Tom Hardy (Venom: The Last Dance), Pierce Brosnan (La morte può attendere, Mamma Mia), Paddy Considine (House Of The Dragon), Joanne Froggatt (Downton Abbey), Lara Pulver (Da Vinci’s Demons), Anson Boon (Pistol), Mandeep Dhillon (CSI: Vegas), Jasmine Jobson (Top Boy), Geoff Bell (Top Boy), Daniel Betts (Fate: The Winx Saga), Lisa Dwan (Blackshore), Emily Barber (Industry) e Helen Mirren (The Queen).