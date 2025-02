Sbircialanotizia.it - Mobland, la nuova scommessa di Paramount+ firmata Guy Ritchie

Leggi su Sbircialanotizia.it

Quandodecide di mostrare qualcosa in anteprima, di solito non è per farci sbadigliare. Stavolta, il servizio streaming ha rivelato le prime immagini di “”, la serie crime che porta la firma di Guy— uno di quei registi capaci di trasformare qualsiasi gangster story in una giostra di tensione e colpi di . L'articolo, ladiGuyè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.