Mobilità sostenibile | nuove ciclabili a Udine

compie un passo significativo verso unapiùcon l’inaugurazione ufficiale dellenella zona sud della città. Un investimento di oltre un milione di euro ha permesso di creare una rete di percorsi sicuri e accessibili, collegando i quartieri periferici con il ring cittadino e i servizi più importanti. L’amministrazione ha realizzato questa infrastruttura per favorire gli spostamenti quotidiani in bicicletta e offrire un’alternativadi spostamento, promuovendo un modello di città moderna ee aumentando al contempo la qualità della vita dei cittadini.“È bello vedere comesi stia trasformando in una città moderna, al passo con le trasformazioni delle più importanti città d’Europa, che sullahanno puntato con decisione in passato”, ha dichiarato il Sindaco diAlberto Felice De Toni, guidando la carovana istituzionale che inaugurato le