Mobilità per i vincitori di concorso | assegnazione della sede e scelta delle province Pillole di Question Time

Leggi su Orizzontescuola.it

Neldel 28 febbraio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Paolo PizzoUIL Scuola, è stato affrontato un tema di interesse per i docentidi: laper l’definitiva. Un aspettodiscussione ha riguardato la possibilità di scegliere tra piùe le conseguenze per chi non presenta domanda.L'articoloper ididi