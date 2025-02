361magazine.com - Mistero sulla morte di Hackman e la moglie: «Erano morti da tempo»

Si parla di corpi mummificatiContinua ad aleggiare ildell’attore di Hollywood, Genae sua, Betsy Arakawa. I due sono stati trovati, privi di vita, nella loro abitazione di Santa Fe, New Mexico. Pure uno dei loro tre cani era morto.Sui corpi non sono stati trovati segni di traumi e ora si aspetta che le indagini facciano il proprio corso: non è escluso nulla visto che laè stata classificata come sospetta.I corpi, sono stati rinvenuti in camere saperati mercoledì pomeriggio e fino a giovedì nessuno è stato in grado di identificarli. Lo sceriffo Adan Mendoza ha detto: «da, non voglio azzardarmi a dire da quanto», ha spiegato ieri lo sceriffo Adan Mendoza, che segue le indagini.I due sono stati ritrovati e soprattutto il cadavere della donna: «in stato di decomposizione con segni di gonfiore al viso e di mummificazione nelle mani e nei piedi.