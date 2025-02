Ilgiorno.it - Mistero all’ospedale Fornaroli di Magenta, si dimettono insieme cinque medici: “Stiamo indagando”

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) –su quanto sta accadendo all’Uo di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedalediin forza al suddetto reparto hanno presentato le dimissioni contemporaneamente, nelle ultime ore, ed è giallo sulle motivazioni che sono tuttora al vaglio dell’azienda ospedaliera. Che tiene subito a precisare: «Il servizio non si fermerà, anzi sarà rinforzato». Ma allora cos’è accaduto? I sindacati, tramite una lettera formale inviata ai vertici dell’azienda, hanno chiesto informazioni immediate, presentando una richiesta di incontro urgente, con la finalità di conoscere la posizione dell’azienda e le ricadute sul personale in servizio. L’azienda si è mossa immediatamente e ha avviato una serie di colloqui con ognuno deiche intendono dimettersi.