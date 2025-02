Mistermovie.it - Mister Movie | Zendaya nel ruolo della figlia di Shrek: il primo sguardo nel trailer di Shrek 5

Leggi su Mistermovie.it

Dopo anni di attesa,5 si prepara a riportare sul grande schermo il celebre orco verde, con un’uscita prevista per il 25 dicembre 2026. A distanza di sedici anni dal precedente capitolo, la DreamWorks ha sorpreso i fan con unteaser che ha svelato una novità entusiasmante:interpreterà Felicia, ladie Fiona.Il ritorno dell’orco più amato del cinemaLa star di Euphoria e Dune si unisce al cast originale, che include Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz, segnando il ritorno dei personaggi iconicisaga.Il tweet diche ha previsto il suoin5Dopo la diffusione del teaser, l’account ufficiale diha riportato alla luce un vecchio tweet dirisalente al 2017, in cui l’attrice dichiarava il suo amore per il franchise.