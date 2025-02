Mistermovie.it - Mister Movie | V torna sul grande schermo: in arrivo una trilogia cinematografica sulla serie cult anni ‘80

Kenneth Johnson, creatore della storica minidi fantascienza V, ha annunciato che il progetto verrà trasformato in un film. Dopo aver scoperto di possedere i diritti cinematografici della saga, lo sceneggiatore e regista ha avviato le trattative per realizzare un’interaispirata alla sua opera del 1983.LaV: Un ritorno attuale per una storia senza tempo con tre filmLaoriginale raccontava l’Terra di una razza aliena, i Visitatori, che inizialmente si presentano come esseri benevoli, ma nascondono oscure intenzioni. Johnson ha rivelato che il primo film della nuovaricalcherà la trama della minioriginale, aggiornandola al contesto attuale."Viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti, con dinamiche che ricordano sempre più un romanzo orwelliano.