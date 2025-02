Mistermovie.it - Mister Movie | Un Film Minecraft | Trailer Finale

Preparati alla più grande avventura mai costruita. ?? Acquista ora i biglietti per #Un, dal 3 aprile al cinema.Da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures arriva “Un”, con protagonisti Jason Momoa e Jack Black, per la regia di Jared Hess. Ilrappresenta il primo adattamento cinematografico live-action di, il videogioco più popolare al mondo.Fanno parte del cast anche Emma Myers (“Mercoledì”), la candidata all’Oscar® Danielle Brooks (“Il colore viola”), Sebastian Hansen (“Il diritto di opporsi, “La storia di Lisey”) e Jennifer Coolidge.Benvenuti nel mondo di, dove la creatività non serve solo a costruire, ma è essenziale per la sopravvivenza! Quattro improvvisati avventurieri – Garrett “The Garbage Man” Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) e Dawn (Brooks) – sono alle prese con problemi quotidiani quando vengono improvvisamente trascinati, attraverso unioso portale, nell’Overworld: un bizzarro paese delle meraviglie cubico dove regna l’immaginazione.