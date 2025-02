Mistermovie.it - Mister Movie | The Rings of Power: due nuove stelle si uniscono alla terza stagione

La produzione delladi The Lord of the: Theofsi arricchisce di due nuovi attori di spicco.Jamie Campbell Bower ed Eddie Marsan entrano nel cast della serie Prime VideoDopo il successo delle stagioni precedenti, la serie ambientata nell'universo di J.R.R. Tolkien prosegue la sua espansione con l'ingresso di Jamie Campbell Bower ed Eddie Marsan nel cast. Questo nuovo capitolo promette di introdurre personaggi intriganti e sviluppi narrativi inediti.Chi interpreteranno Jamie Campbell Bower ed Eddie MarsanSecondo quanto riportato, Jamie Campbell Bower vestirà i panni di un affascinante cavaliere di alto lignaggio, un ruolo chiave nella trama che potrebbe persino intrecciarsi con la storia di Galadriel, interpretata da Morfydd Clark. L'attore britannico è noto per i suoi ruoli in produzioni come Stranger Things e Twilight, il che lo rende una scelta interessante per il mondo epico di Tolkien.