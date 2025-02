Mistermovie.it - Mister Movie | Spiegazione del Finale di Dragon Ball Daima e della Scena Post-credits

Con la conclusione di, i fan hanno assistito a uno scontro epico che sembrava mettere fine definitivamente alla storia. La battaglia contro Gomah e la distruzione del Terzo Occhio sembravano chiudere il cerchio narrativo, ma unadopo i titoli di coda ha ribaltato ogni certezza.: ilnasconde un indizio per il futurosaga?Negli ultimi anni, le scene-crediti sono diventate una tradizione consolidata nel mondo dell’intrattenimento, dai film Marvel fino alle serie TV, alimentando teorie e aspettative.non fa eccezione e ha sorpreso i fan con una rivelazione inaspettata: il negoziante che aveva fornito a Goku gli Insetti del Revive è in realtà anche il creatore del Terzo Occhio, e ne ha ancora due in magazzino.