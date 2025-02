Mistermovie.it - Mister Movie | Saoirse Ronan e Austin Butler protagonisti di Deep Cuts

saranno i volti principali di, l’adattamento cinematografico del romanzo d’esordio di Holly Brickley, uscito appena pochi giorni fa. Il progetto si preannuncia come un viaggio intenso tra ambizione, appartenenza e passione musicale, ambientato nei primi anni Duemila, un decennio iconico per la cultura pop.di: una storia d’amore e musica nei primi anni 2000A dirigere il film sarà Sean Durkin, regista acclamato di The Iron Claw, mentrenon si limiterà a interpretare il ruolo principale, ma parteciperà anche alla produzione del film. L’annuncio ha entusiasmato l'autrice Holly Brickley, che ha condiviso la sua emozione sui social, definendo l’esperienza un sogno incredibile.Il desiderio didi esplorare nuovi orizzonti cinematograficiPur essendo nota per la sua partecipazione a film indipendenti,ha espresso più volte la volontà di ampliare i suoi orizzonti artistici, senza essere incasellata in un’unica categoria.