Mistermovie.it - Mister Movie | Riccardo Cocciante sulla Trap e Musica moderna: “C’è libertà di non ascoltare”

Leggi su Mistermovie.it

A 79 anni,continua a essere una delle voci più amate dellaitaliana. Con una carriera straordinaria e successi che hanno segnato intere generazioni, il cantautore ha rilasciato una sincera intervista al Corriere della Sera, affrontando temi attuali e ricordi del passato.sul fenomenoe i testi controversiInterrogatodi oggi e sulle polemiche legate ai testi misogini dellaha offerto una riflessione equilibrata. "In ogni epoca ci sono state canzoni capaci di urtare la sensibilità delle persone", ha dichiarato. Ha poi sottolineato come l'evoluzione del linguaggiole sia un fenomeno naturale, spiegando che già negli anni '70 la trasgressione destava scalpore. Tuttavia, per il cantautore esiste un diritto fondamentale: "C'èdi parola, ma anchedi non".