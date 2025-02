Mistermovie.it - Mister Movie | Questi i nomi della Nuova giuria ad Amici 2025?

Leggi su Mistermovie.it

La corsa verso la fase serale di24 entra nel vivo. Gli allieviscuola stanno affrontando gli esami per ottenere la tanto ambita maglia d’oro, il pass che garantisce l’accesso alle puntate in prima serata. A svelare un possibile indizio sulla data di inizio è stata Lorella Cuccarini, che nei giorni scorsi ha scritto: “-3 alla fine del pomeridiano”. Questo suggerisce che il serale potrebbe debuttare su Canale 5 il 15 marzo, o al più tardi il 22 marzo, nel caso venisse concessa una settimana di pausa.24: il serale sta per iniziare, tra esami e nuove indiscrezioni sullaMentre cresce l’attesa per conoscere chi conquisterà la fase finale, nelle ultime ore è emersa un’indiscrezione che riguarda ladel serale, condi possibili nuovi ingressi pronti a sorprendere il pubblico.