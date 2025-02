Mistermovie.it - Mister Movie | Peppa Pig: Mamma Pig in dolce attesa di un terzo porcellino!

La celebre serie animataPig, che intrattiene i bambini di tutto il mondo dal 2004, sta per affrontare un grande cambiamento.Una grande novità per la famiglia diPig ha annunciato di aspettare ilfiglio, portando una nuova avventura nella vita die del suo fratellino George. Questo evento speciale sarà al centro di un episodio inedito, che mostrerà le emozioni e le dinamiche di una famiglia in crescita.L'annuncio ufficiale e il nuovo episodioDurante un'intervista al podcast Not Gonna Lie con Kylie Kelce,Pig ha condiviso la lieta notizia: "Sono entusiasta di dire che sono incinta! Il bebè numero tre arriverà quest'estate." L'episodio speciale intitolato "Il grande annuncio" andrà in onda lunedì 31 marzo alle ore 9:00 ET/PT su Nickelodeon.