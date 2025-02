Mistermovie.it - Mister Movie | Morte sospetta Gene Hackman, la polizia indaga: «Non torna»

Ladi Santa Fe ha avviato un'indagine sulladell'attore, 95 anni, e di sua moglie Betsy Arakawa, 64 anni, trovati senza vita nella loro residenza. I corpi sono stati scoperti da due addetti alla manutenzione che non avevano avuto notizie della coppia per circa due settimane; hanno trovato la porta della casa aperta, senza segni di effrazione.Ladie della moglie Betsy Arakawa è "è stato rinvenuto in una stanza vicino alla cucina, con accanto un bastone e un paio di occhiali da sole. Arakawa è stata trovata in un bagno, distesa sul pavimento, con pillole sparse provenienti da una boccetta di medicinali aperta sul bancone. Uno dei tre cani della coppia è stato trovato morto.La figlia di, Elizabeth, ha ipotizzato una possibile fuga di gas come causa del decesso, ma lanon ha riscontrato segni evidenti di tale evento.