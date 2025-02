Mistermovie.it - Mister Movie | Madame Web batte Joker 2 come peggior film dell’anno ai Razzies

Leggi su Mistermovie.it

La 45ª edizione dei Razzie Awards, che mette in risalto il peggio del cinema contemporaneo, ha visto "Web" di Sony trionfare. Ilha ottenuto tre premi, tra cuisceneggiatura eattrice per Dakota Johnson.Web è ildell'annoAltrinoti,: Folie à Deux" di Todd Phillips e "Megalopolis" di Francis Ford Coppola, hanno ricevuto due premi ciascuno. Coppola, nonostante la scarsa accoglienza del suo, ha accettato con ironia il riconoscimento, sottolineando la sua resistenza alle tendenze dell'industria e l'irrilevanza del successo al botteghino.Tra gli altri "vincitori" dei Razzie, Jerry Seinfeld è stato premiatoattore per "Unfrosted", mentre Amy Schumer ha ricevuto il premioattrice non protagonista per lo stesso